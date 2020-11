Strage di migranti, due naufragi al largo della Libia, altri 100 morti

AGI – Due naufragi al largo della Libia in 24 ore, quasi 100 i morti. Un primo incidente ha causato la morte di almeno 74 migranti oggi al largo di Khums, in Libia. Si tratta dell’ultima, afferma L’Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim), di “una serie di tragedie che hanno coinvolto almeno altri otto naufragi nel Mediterraneo centrale dal primo ottobre”.

L’imbarcazione trasportava oltre 120 persone, tra cui donne e bambini. Quarantasette sopravvissuti sono stati portati a riva dalla Guardia Costiera libica e da pescatori; 31 corpi sono stati recuperati. Proseguono le ricerche di altre vittime e di eventuali sopravvissuti.

