Strage di New Orleans: tra le vittime una ex stella del football, due 18enni, una mamma

ROMA – Un’ex stella del football universitario, uno studente dell’ultimo anno di liceo, un padre di due figli e una giovane mamma: sono alcune delle 15 vittime (14, più l’attentatore ) che hanno perso la vita tragicamente nella notte di Capodanno a New Orleans. A segnare i loro destini Shamsud Din Jabbar, l’ormai dichiarato terrorista che ha deliberatamente investito la folla nel quartiere francese della città, travolgendo le vittime con un pick up che sfoggiava una bandiera dell’Isis. In queste ore i morti iniziano ad essere identificati e i media statunitensi raccontano chi erano per rendere omaggio alla loro memoria.

Alle 3.15 del mattino, molte persone affollano ancora le strade della città statunitense per festeggiare l’arrivo del 2023 , Tra questi ci sono anche Tiger Bech, Nikyra Dedeaux, Kareem Badawi, Hubert Gauthreaux, Nicole Perez e Reggie Hunter: dai 18 ai 37 anni, vite diverse, origini diverse, uniti nel momento che è stato fatale a Bourbon Street. I loro profili sono riportati da Fox8live.

I PROFILI DI 6 DELLE 14 VITTIME

Tiger Bech, 28 anni. Un ex giocatore di football americano, della Princeton University, che era a New Orleans per celebrare il nuovo anno. Considerato nel settore uno dei migliori nel suo ruolo di kick returner, votato nella squadra ideale della Ivy League. Nel college del New Jersey, dal 2017 al 2019, Bech aveva messo a segno 53 ricezioni per 825 yard e tre touchdown. Adesso il 28enne lavorava come agente di cambio a New York e si trovava a New Orleans per festeggiare il Capodanno.

Nikyra Dedeaux, 18 anniNativa del Mississippi, Nikyra Dedeaux è stata descritta dai suoi amici e familiari come una giovane donna che sognava di diventare infermiera. Stava festeggiando il Capodanno a New Orleans con il suo amico Zion Parsons, che ha assistito all’attacco

Reggie Hunter, 37 anniPadre di due figli di Baton Rouge, ha preso la decisione dell’ultimo minuto di recarsi a Bourbon Street dopo aver terminato il turno di lavoro. Hunter e suo cugino sono stati entrambi investiti dal veicolo in corsa. Il cugino è sopravvissuto con ferite, ma Hunter è morto tragicamente.

Nicole Perez, 28 anniNicole Perez, madre single di un bambino di 4 anni, era appena stata promossa a manager presso Kimmy’s Deli a Metairie. La sua collega, Kimberly Usher, l’ha descritta come una donna laboriosa che aveva una grande passione nel garantire una vita migliore a suo figlio Melo.

Kareem Badawi, 18 anni

Giovane palestinese-americano di 18 anni e atleta di punta. Kareem Badawiera un neolaureato della Episcopal High School.

Hubert Gauthreaux, 21 anni

Un portavoce della Archbishop Shaw High School ha confermato che Hubert Gauthreaux era tra le persone uccise nell’attacco. Gauthreaux si è diplomato alla Shaw nel 2021 ed è stato ricordato come un giovane brillante e promettente.

