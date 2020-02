Strage di Pescopagano, ordinanza di arresto per il boss psicologo: è a rischio fuga

Augusto La Torre è stato riconosciuto come mandante ed esecutore dell’agguato.

I carabinieri del Nucleo Investigativo di Caserta hanno notificato un’ordinanza di custodia cautelare in carcere al boss della camorra di Mondragone (Caserta) Augusto La Torre, già detenuto da anni, in seguito alla condanna all’ergastolo riportata ad ottobre scorso da La Torre per la cosiddetta “strage di Pescopagano”.

Durante il massacro, avvenuto il 24 aprile del 1990 a Pescopagano, frazione del comune di Castel Volturno (Caserta), furono ammazzate a colpi d’arma cinque persone e altre otto rimasero ferite; tre delle vittime erano tanzaniane, poi c’era un iraniano e l’italiano Alfonso Romano,

