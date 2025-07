strage-di-via-d’amelio,-piantedosi:-rendiamo-onore-a-servitori-stato

Roma, 19 lug. (askanews) – “Rendiamo onore a Servitori dello Stato che non hanno mai indietreggiato nella lotta alla criminalità organizzata, fino all’estremo sacrificio. Il loro ricordo continua ad essere ispirazione e monito per le nuove generazioni. Il loro impegno per la legalità, la giustizia e il bene comune ci guida nella battaglia contro ogni forma di violenza e prevaricazione”. Così afferma in un post su X il ministro dell’interno Matteo Piantedosi che partecipa oggi a Palermo alla cerimonia in onore del giudice Paolo Borsellino e dei poliziotti della sua scorta, Agostino Catalano, Walter Eddie Cosina, Vincenzo Li Muli, Emanuela Loi e Claudio Traina, che 33 anni fa persero la vita nella strage mafiosa di via D’Amelio.