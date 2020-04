Strage in Canada, odontoiatra vestito da poliziotto uccide 16 persone

Un uomo ha ucciso almeno 16 persone, tra cui una poliziotta, per ragioni ancora sconosciuto, in Nova Scotia, nel Canada orientale. È la più grave sparatoria mai avvenuta nel Paese: l’uomo, un odontotecnico di 51 anni, è stato ucciso nella tarda mattinata di domenica mattina dopo una caccia all’uomo durata 12 ore in tutta la regione.

Durante la fuga, a bordo di un’auto della polizia, l’uomoi, che indossava almeno una parte dell’uniforme da agente di polizia, ha seminato morte in diversi luoghi, in circostanze ancora per certi versi misteriose. Le sparatorie di massa sono rare in Canada, a differenza che nei vicini Usa.

