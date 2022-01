PALERMO – Strage in famiglia a Licata, in provincia di Agrigento. Un uomo ha ucciso a colpi di pistola quattro familiari, tra cui due nipoti minorenni, e poi si è tolto la vita. Tra le vittime il fratello e la cognata. Sul posto, in via Riesi, sono intervenuti i carabinieri.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Strage in famiglia ad Agrigento, uccide 4 parenti e si toglie la vita proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento