Strage in Texas, cinque morti in sparatoria in “stile esecuzione”

Caccia all’uomo: Fbi sta cercando 38enne “armato e pericoloso”

Milano, 30 apr. (askanews) – Anche l’FBI sta cercando l’uomo armato accusato di aver sparato e ucciso cinque persone – tra cui un bambino – in una casa di Cleveland, in Texas, dopo che i vicini gli avevano chiesto di smettere di sparare con il suo fucile all’aperto. “Lo consideriamo armato e pericoloso”, ha detto l’agente speciale dell’FBI di Houston James Smith. “È là fuori ed è una minaccia per la comunità”, ha aggiunto secondo Cnn.

Identificato come Francisco Oropeza, 38 anni – la foto è stata diffusa dall’Fbi anche su Twitter – avrebbe aperto il fuoco sui suoi vicini venerdì sera dopo che gli avevano chiesto di smettere di sparare con un fucile nel suo cortile perché il bambino dei vicini stava cercando di dormire, ha detto sabato lo sceriffo della contea di San Jacinto Greg Capers.

Dopo aver respinto a male parole la loro richiesta, il sospetto ad un certo punto è stato visto nel filmato di una telecamera di ingresso che si avvicinava alla porta dei vicini con un fucile, secondo Capers.

Attualmente è in corso una caccia all’uomo per il sospetto, identificato dall’ufficio dello sceriffo della contea di San Jacinto come il 38enne Francisco Oropeza. Lo Houston Field Office dell’FBI ha detto che sta aiutando nella ricerca in corso.

Secondo Abc News il giudice ha emesso un mandato d’arresto per Oropeza e ha deciso una cauzione di 5 milioni di dollari. Si ritiene che sia fuggito dalla contea ed è considerato armato e pericoloso, hanno detto le autorità.

Quando le autorità sono arrivate sul posto, hanno trovato un quadro orribile: diverse vittime uccise nella proprietà, ha detto la polizia. Tre dei deceduti erano donne, mentre due erano maschi, compreso il più giovane, un bambino di 8 anni.

Le due donne vittime sono state scoperte nella camera da letto sdraiate sopra due bambini sopravvissuti, hanno detto le autorità ad Abc News. In tutto tre minorenni sono stati trovati illesi, ma coperti di sangue. Sono stati trasportati in un ospedale locale.

