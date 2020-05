Strakosha “La pausa si farà sentire ma ripartiremo forte”

“La pausa forzata farà il suo effetto ma noi in questi 4 anni siamo cresciuti molto a livello mentale, per questo sono sicuro che ripartiremo subito forte. Inzaghi è stato decisivo in questo periodo, anche se già ci aveva dato molta forza e fiducia in precedenza”. Intervenuto ai microfoni di Lazio Style Channel, Thomas Strakosha non teme contraccolpi qualora il campionato dovesse ripartire. Il portiere albanese, intanto, si gode la possibilità di tornare a lavorare a Formello. “E’ stato bellissimo, siamo stati fermi per tanto tempo. A casa mi allenavo e guardavo film, il tempo non passava mai. Per fortuna ho avuto la mia famiglia con me,

