Stramaledetti amici miei il meglio di arriva su Rai2 con due puntate: ecco quando

“Stramaledetti amici miei” è un regalo che Rai2 ha voluto fare a celebrare Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, i protagonisti dello show “Maledetti amici miei”. Ecco le anticipazioni e le date di messa in onda.



Stramaledetti amici miei su Rai2: ecco quando

Da mercoledì 6 maggio 2020 appuntamento con “Stramaledetti amici miei“, il meglio di “Maledetti amici miei“, lo show televisivo con protagonisti Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini. Dopo il grandissimo successo di critica e ascolti dello show dello scorso autunno, Raidue ha pensato bene in tempi di Coronavirus di mandare in onda una sorta di “best of” dei momenti più belli, divertenti, emozionanti ed irriverenti dello show che ha visto riunirsi sullo stesso palcoscenico quattro amici e colleghi.

Due imperdibili appuntamenti proposti da Rai2 rispettivamente mercoledì 6 e 13 maggio nella seconda serata di Rai2 per celebrare l’amicizia, ma anche il grande talento italiano. Accanto a Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini, i telespettatori ritroveranno anche altri personaggi che hanno contribuito al successo del programma come la maestra d’ansia Margherita Buy e il comico Max Tortora.

Stra – Maledetti amici miei, cast e ospiti

Durante le due puntate speciali di “Stramaledetti amici miei” accanto a Giovanni Veronesi, Alessandro Haber, Rocco Papaleo e Sergio Rubini ritroveremo tantissimi ospiti e volti noti del cinema italiano e non solo. Si tratta di amici e colleghi che tra storie, aneddoti e confessioni racconteranno 35 anni di amicizia, ma anche di vita.

Nella prima puntata di mercoledì 6 maggio 2020 ospite Carlo Verdone protagonista di una litigata, vera o presunta tale, con Alessandro Haber. Non solo, ospiti anche Massimo Ceccherini e Leonardo Pieraccioni. Tra i momenti imperdibili anche il bacio di Haber alla bellissima Monica Bellucci, la prova di ballo stile “La La Land” di Margherita Buy, il monologo hot di Rocco Papaleo fino a quello di Sergio Rubini su Mel Gibson. Una puntata da non perdere che si conclude con l’emozionante monologo che il regista Giovanni Veronesi ha dedicato alla madre.

