Stranezze del web, l’influencer Michelle Comi torna vergine: “Voglio riavere una prima volta”

BOLOGNA – Influencer e creator digitale, attivissima (e molto seguita) su only Fans, Michelle Comi si è sottoposta a un intervento chirurgico per riacquistare la verginità. Ad annunciarlo è stata lei stessa sui social, postando immagini direttamente dal letto di ospedale. Dell’intervento di vaginoplastica che aveva intenzione di fare, l’influencer aveva parlato un mese fa con Giuseppe Cruciani a ‘La Zanzara’, spiegando: “Lo so che è un intervento che non dovrei fare, però voglio tornare vergine”. Perchè? “Voglio riavere una prima volta, una prima esperienza e già che ci sono mi rifaccio la vagina tipo Barbie”.

Nel post con cui annuncia l’intervento riuscito, Michelle Comi ringrazia tutti “per il supporto”. Tra i commenti, c’è chi le augura una pronta guarigione, chi ironizza e chi non riesce a spiegarsi la cosa.

CHI È MICHELLE COMI

L’influencer torinese, 30 anni, ha conquistato molta popolarità dopo essere approdata su Only Fans. Ha fatto scalpore, in passato, per alcune sue dichiarazioni. Ha spiegato ad esempio di non aver bisogno di lavorare e di ricevere regalie vacanze pagate da alcuni non meglio precisati imprenditori. Si è anche scagliata contro le critiche al patriarcato, non trovando nulla di male sul fatto che sia l’uomo a decidere come la donna si debba vestire. “Se l’uomo lo scelgo io qual è il problema?”, è la logica.

CRUCIANI E L’ANUNCIO IN DIRETTA

Dopo il post di Michelle Comi che annunciava il ritorno alla verginità, Cruciani ha annunciato la cosa in diretta (come ultim’ora) con grande esultanza (e ilarità): “Ma cosa ci importa di Trump e Zelenski, queste sono le cose importanti”.

