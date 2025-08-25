strangolata-in-casa-nel-salernitano,-l’ex-interrogato-per-ore.-il-difensore:-“e’-affranto”

lunedì, 25 Agosto , 25

Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – E’ durato circa due ore oggi, lunedì 25 agosto, l’interrogatorio di convalida del fermo di Christian Persico, l’ex compagno 36enne di Tina Sgarbini, la donna 47enne uccisa in casa a Montecorvino Rovella nel Salernitano. L’uomo, accusato di omicidio pluriaggravato e recluso nel carcere di Fuorni
, ha risposto alle domande del gip.  

Domani intanto la procura conferirà l’incarico per l’autopsia sul corpo della donna, che sarebbe stata strangolata in casa. “Il mio assistito è affranto – afferma all’Adnkronos il difensore del 36enne, l’avvocato Michele Gallo –. Già prima di essere fermato dai carabinieri ha tentato il suicidio. E’ molto provato’’.  

