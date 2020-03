La Regione Lombardia non molla sulla realizzazione di un ospedale negli spazi messi a disposizione dalla Fondazione Fiera di Milano al Portello. E, all’indomani del ‘no’ della Protezione civile per la mancanza di medici e ventilatori, il governatore Attilio Fontana nomina suo consulente personale l’ex capo della Protezione civile Guido Bertolaso. “Non molliamo, non lasciamo intentato alcun tentativo, proviamo tutte le strade possibili, abbiamo tante donazioni e tanti rapporti internazionali, altre ne acquistiamo con Bertolaso oltre a un modulo base gia’ pronto”, spiegano da Palazzo Lombardia. “Da Fontana non c’e’ alcun calcolo politico, non ci interessano le polemiche ma solo fare di tutto per affrontare l’emergenza”.

L’articolo Strappo della Lombardia sul nuovo ospedale. Fontana nomina Bertolaso proviene da Notiziedi.

