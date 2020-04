Strappo di Haftar: si autoproclama capo della Libia

Il generale Khalifa Haftar si è autoproclamato capo della Libia, in una dichiarazione televisiva in cui ha detto di “accettare il mandato del popolo libico per occuparsi del Paese”. Il 76enne uomo forte della Cirenaica ha nuovamente dichiarato non valido l’accordo di Skhirat che nel 2015 stabilì la creazione di un governo di accordo nazionale con sede a Tripoli e guidato da Fayez al-Serraj. Una mossa strategica, oppure dettata dalla convinzione di non avere più niente da perdere.

Una decina di giorni fa, il generale, dopo una serie di sconfitte militari che avevano permesso al governo di Tripoli di riconquistare alcune cittaàdella costa verso il confine con la Tunisia,

