street-art-evolution,-mostra-tematica-alla-reggia-designer-outlet

Venti opere di artisti come Banksy, Obey, Mr.Brainwash e Tv Boy

Napoli, 19 lug. (askanews) – Vocazione artistica e attenzione verso i territori. Con questo spirito nasce Street Art Evolution, la mostra di arte contemporanea realizzata da McArthurGlen, curata da Cosmoart, in collaborazione con la Galleria Deodato Arte, e che sarà in esposizione da venerdì 19 luglio fino al 19 settembre tra i viali e le piazze de La Reggia Designer Outlet di Marcianise, in provincia di Caserta. Una mostra tematica che affianca 20 opere di artisti celebri come Banksy, Obey, Mr.Brainwash e TvBoy e i nuovi nomi della scena contemporanea.Fabio Rinaldi center manager la reggia designer outlet: “Quest’anno replichiamo con un format legato alla street art, un mondo giovane, colorato, impegnato anche perché tratta anche temi a volte complicati e complessi. La ospitiamo fisicamente da un punto di vista di mostra immersiva, totalmente gratuita e fruibile dai nostri visitatori lungo tutto l’estate, da oggi fino a settembre”.La mostra invita a riflettere sul significato e sul ruolo della street art nell’era moderna e sulla sua capacità di comunicazione su larga scala. Inoltre La Reggia Designer Outlet ha ideato il contest “Cultura in Movimento: Espressioni di Identità e Tradizione”, in collaborazione, tra gli altri, con il Comune di Marcianise e con la Galleria Deodato Arte. Il Contest, aperto a tutti gli artisti residenti in Campania che desiderino aderire al bando, invita ad esplorare il concetto di cultura in tutte le sue forme:Per Elisabetta Froncillo assessore alla Cultura del comune di Marcianise: “La sinergia che si è venuta a creare tra la pubblica amministrazione e il privato come in questo caso la Reggia Designer Outlet è stata una sinergia molto importante, perché noi abbiamo bisogno dei privati, così come i privati hanno bisogno della pubblica amministrazione per raggiungere quelli che sono gli obiettivi comuni, primo tra tutti la promozione e la valorizzazione del nostro territorio, che è appunto Marcianise. Noi con la Reggia designer outlet abbiamo sottoscritto un protocollo di intesa che ha come obiettivo quello di diffondere questo contest”.In giuria a decretare le quattro opere finaliste ci sarà anche la Deodato Arte. Così Carolina Grimaldi, responsabile sviluppo B2B del centro Italia Deodato Arte: “Come Deodato siamo molto fieri, felici, onorati di far parte anche del contest dove faranno parte questi artisti emergenti, ragazzi emergenti che fanno parte del filone della street art che appunto è la nostra caratteristica peculiare”.Le quattro opere finaliste saranno realizzate in una live performance negli spazi de La Reggia Designer Outlet e, in seguito, grazie alla collaborazione con il Comune di Marcianise, esposte in luoghi rappresentativi della città: Palazzo della Cultura, Biblioteca Comunale, Cortile Comunale, Rotonda cittadina.