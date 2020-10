Stretta del Governo: il dpcm potrebbe essere anticipato. I dettagli

Stretta del Governo: i 5.724 contagi non sono tollerabili. Non più. Di conseguenza si sta pensando di anticipare il dpcm a lunedì prossimo. Di seguito i dettagli.

Stretta del Governo: si anticipa il dpcm? I dettagli

Le nuove norme chiaramente entrerebbe in vigore da mercoledì, perché le attuali hanno scadenza il prossimo 15 ottobre. Dallo chiusure anticipate dei locoli, alla strette sulle feste private ed eventi (come matrimoni, battesimi e funerali). Ci sarà una rimodulazione anche dello smart-working.

A preoccupare è soprattutto la saturazione degli ospedali. Secondo lo studio strategico per la fase autunnale-invernale, con l’indice di contagiosità Rt superiore a 1,2 (livello già raggiunto in Campania) in 2-3 mesi gli ospedali avrebbero un sovraccarico. E visto che non siamo ancora entrati nella fase dell’influenza stagionale, il cui picco si attende tra febbraio e marzo, bisogna agire in fretta.

