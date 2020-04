Stretta in Sicilia, si può uscire solo una volta al giorno

Nuova stretta antivirus del presidente della Regione siciliana, Nello Musumeci. Una Pasqua e Pasquetta più blindata e un obbligo ‘condizionato’ sulle mascherine. Facoltà di uscire una volta al giorno e solo per un familiare. I parchi e le ville restano chiusi e lo Stretto rimane sorvegliato speciale.

Negli esercizi commerciali di vendita e distribuzione di generi alimentari, anche all’aperto, gli operatori sono tenuti all’uso costante di mascherina; all’utilizzo di guanti monouso o, in alternativa, al frequente lavaggio delle mani con detergente disinfettante. Si dispone che in ogni luogo nel quale non sia possibile mantenere la distanza di un metro tra persone,

