lunedì, 16 Marzo , 26
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOStretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi
stretto-di-hormuz,-le-opzioni-usa-per-proteggere-il-passaggio-delle-navi
Stretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Stretto di Hormuz, le opzioni Usa per proteggere il passaggio delle navi

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) –
Donald Trump vuole riaprire lo Stretto di Hormuz, da cui passa il 20% del fabbisogno mondiale di petrolio, e per questo chiede aiuto anche ad altri Paesi interessati. Nei giorni scorsi, e con lui il segretario alla Difesa Pete Hegseth, ha promesso che petroliere e mercantili saranno scortati da navi da guerra e che le operazioni di scorta navale inizieranno “presto”. Secondo quanto svrive il Wall Street Journal, un’opzione sarebbe quella di usare ancora di più la potenza di fuoco aerea contro missili e droni che l’Iran dovesse lanciare contro le navi di scorta, un’altra sarebbe quella di inviare truppe di terra per prendere il controllo del territorio intorno allo Stretto. 

L’amministrazione mantiene tutte le opzioni sul tavolo, sostiene il quotidiano americano, ricordando che Trump due giorni fa ha ordinato l’invio di unità di spedizione dei Marines nella regione. Nel caso di un’operazione di scorta, le navi da guerra statunitensi, magari in collaborazione con le Marine alleate, attraverserebbero lo stretto affiancando le petroliere per bonificare la zona dalle mine e respingere gli attacchi iraniani sia aerei che provenienti dalla ‘flotta zanzara’ dell’Iran, costituita da piccole imbarcazioni da attacco veloce.  

Gli esperti stimano che potrebbero essere necessarie due navi per ogni petroliera, o una dozzina di navi per scortare convogli composti da cinque a dieci petroliere, al fine di garantire le difese aeree necessarie. E questo perché le brevi distanze rendono molto più difficile abbattere missili e droni.  

Secondo Bryan Clark, ricercatore senior presso l’Hudson Institute ed ex ufficiale di marina, oltre alle navi da guerra, occorrerebbero almeno una dozzina di droni MQ-9 Reaper per pattugliare i cieli e colpire i lanciatori di missili e droni iraniani non appena compaiono sulla costa. “Parliamo di migliaia di soldati e marinai, e di un investimento finanziario piuttosto consistente, e potrebbe essere necessario continuare così per mesi”, ha avvertito Clark. 

Tra l’altro, impiegare navi per scortare le petroliere significa sottrarle a ruoli offensivi o alla difesa missilistica in senso lato. Secondo Lloyd’s List Intelligence, una delle principali società di analisi del settore marittimo, i ritardi causati dalle misure di sicurezza e il numero di navi da guerra che servirebbero ridurrebbero il traffico di petroliere attraverso lo stretto al 10% del suo livello normale. A quel ritmo, ci vorrebbero mesi per smaltire l’arretrato di oltre 600 navi mercantili internazionali bloccate nel Golfo.  

Senza contare, sottolinea il Wsj, che anche con tutto questo sforzo, rimarrebbe un rischio significativo che l’Iran possa sferrare colpi devastanti, danneggiando o addirittura affondando navi da guerra e navi commerciali. E’ per questo che sul tavolo resta anche un’opzione militare più ampia, che consisterebbe nel prendere il controllo di una fascia dell’Iran meridionale per garantire che le forze militari non possano sparare sulle navi nello Stretto. Questo richiederebbe probabilmente migliaia di soldati e un impegno in operazioni che potrebbero durare mesi, durante le quali le forze statunitensi sarebbero esposte agli attacchi di un regime che lotta per la propria sopravvivenza.  

L’opzione dell’incursione inizierebbe con estesi attacchi aerei lungo la costa, cui seguirebbe lo sbarco delle truppe americane nell’Iran meridionale, molto probabilmente i Marines che effettuerebbero un assalto anfibio. I comandanti potrebbero tentare ripetute incursioni per distruggere droni e lanciamissili, seguite da ritirate. L’Iran, tuttavia, potrebbe ingaggiare “un gioco al gatto e al topo” con gli assalitori, ritirandosi per poi tornare quando i marines se ne saranno andati.  

Secondo gli analisti militari, mantenere il controllo dell’area richiederebbe un’invasione. Gli Stati Uniti cercherebbero di neutralizzare le forze di terra iraniane con attacchi aerei, tenendole lontane dalla forza di sbarco, anche se potrebbero verificarsi scontri diretti con i Guardiani della rivoluzione che, forti di 190mila soldati, e con la forza d’élite Quds specializzati nella guerra asimmetrica, avendo trascorso decenni a sostenere gli insorti in tutto il Medio Oriente. 

 

Previous article
Iran, le notizie più importanti del 16 marzo sulla guerra
Next article
Maltempo sull’Italia, allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia: scuole chiuse in alcuni comuni

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Maltempo sull’Italia, allerta meteo oggi in Calabria e Sicilia: scuole chiuse in alcuni comuni

(Adnkronos) - Forte maltempo al Sud oggi lunedì 16 marzo. L'allerta meteo è arancione per Calabria e Sicilia e gialla per Basilicata e Puglia....
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oscar 2026, ‘Una battaglia dopo l’altra’ è il Miglior film: tutti i premi e i vincitori

(Adnkronos) - 'Una battaglia dopo l'altra' è il Miglior film agli Oscar 2026 e si porta a casa anche gli altri premi principali: Miglior...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

La guerra agli Oscar, Bardem sul palco per la Palestina e Jimmy Kimmel punge Trump

(Adnkronos) - Il tema della guerra non poteva restare fuori dagli Oscar 2026. Javier Bardem fa un appello per la 'Palestina libera' sul palco,...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Oscar 2026, a ‘Una battaglia dopo l’altra’ Miglior film e regia. Jordan e Buckley migliori attori – Rivivi la serata

(Adnkronos) - 'Una battaglia dopo l'altra' esce vincitore dalla 98esima cerimonia degli Oscar, che si è svolta al Dolby Theatre at Ovation Hollywood, a...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.