venerdì, 6 Marzo , 26

Jalisse, nuovo tentativo a Sanremo: “Speriamo di piacere a De Martino”

(Adnkronos) - "Noi ci proviamo anche il prossimo...

Asparagi contro ansia, kiwi per l’intestino: i segreti della longevità

(Adnkronos) - Quali sono i parametri a tavola...

“Quando la guerra arriva, non chiede permesso”, le parole del generale Masiello agli allievi ufficiali

(Adnkronos) - "Il dovere viene prima dei diritti,...

Studio Teha, ogni euro investito in rete vale 1,3 euro Pil

(Adnkronos) - Ogni euro investito nella rete di...
HomeVideo NewsStretto di Hormuz "zona di guerra", almeno 20.000 i marinai bloccati
stretto-di-hormuz-“zona-di-guerra”,-almeno-20.000-i-marinai-bloccati
Stretto di Hormuz “zona di guerra”, almeno 20.000 i marinai bloccati
Video News

Stretto di Hormuz “zona di guerra”, almeno 20.000 i marinai bloccati

Redazione-web
By Redazione-web

-

4
0

L’Organizzazione Marittima Internazionale: “Difficile sbarco sicuro”

Roma, 6 mar. (askanews) – Dopo essere stata designata “zona ad alto rischio” a due giorni dagli attacchi degli Stati Uniti e di Israele sull’Iran e l’estensione regionale del conflitto, l’area che comprende lo Stretto di Hormuz, il Golfo Persico e il Golfo dell’Oman è stata ora classificata come “zona di operazioni di guerra” dal settore marittimo.Sono stati quindi riconosciuti maggiori diritti a migliaia di marinai bloccati nella zona, tra cui quello di chiedere un rimpatrio a spese dell’armatore; anche se le soluzioni operative sembrano limitate, spiega il segretario generale dell’Organizzazione marittima internazionale (IMO), Arsenio Dominguez, in un’intervista alla France presse, sottolienando che “nessun attacco a marinai innocenti è mai giustificato”.Di fatto, il traffico navale nello Stretto di Hormuz, da dove transita un quinto delle risorse energetiche globali, è paralizzato.”Ci sono Paesi che stanno già discutendo di fornire risorse navali alle navi ferme, come scorta. Questa non è una soluzione completa. Questo ovviamente ha il suo limite nel numero di navi che possono essere protette, ma potrebbe fornire un certo sollievo” ha detto Dominguez.”I numeri su cui stiamo lavorando e che sono stati riportati, da quando è iniziato tutto nella regione, parlano di circa 20.000 marinai su navi che in realtà non possono navigare senza avere garanzie e certezza che non saranno colpite, così come circa 15.000 passeggeri sulle navi da crociera” ha aggiunto.”Anche le strutture portuali sono state prese di mira, almeno cinque porti sono stati colpiti, quindi le navi non sono al momento in grado di effettuare il cambio dell’equipaggio, né tantomeno sbarcare chi è a bordo per il rimpatrio. Non abbiamo ancora modo di garantire effettivamente uno sbarco sicuro dei marinai nella regione”. “Si stanno delineando soluzioni, si sta valutando il supporto che può essere fornito da remoto, come può essere effettuata la valutazione del rischio e se i paesi sono disposti a fornire questa assistenza e ad accompagnare le navi, ma deve essere ben organizzato in una piccola e stretta insenatura, al fine di garantire la sicurezza della navigazione, non aumentare i rischi, e fare in modo che alcune navi possano iniziare a lasciare la regione” ha aggiunto.C’è poi un altro fattore su cui stare in guardia, quello dell’inquinamento ambientale: “Tutti i paesi della regione – ha spiegato – saranno negativamente colpiti da qualsiasi fuoriuscita di petrolio”.

Previous article
Iran, turista rientrato da Dubai: “Dramma ma nostre ambasciate eccellenti, altri europei disperati”
Next article
Marice (Key to Energy): le rinnovabili soluzione strutturale

POST RECENTI

Video News

Iran, Tajani: dialogo aperto. Obiettivo rapida fine delle ostilità

"Priorità è rientro del maggior numero possibile di italiani"Roma, 6 mar. (askanews) - "In questo momento noi crediamo che si debba continuare a parlare: il...
Video News

Key, Iran ed energia: le tensioni globali sfidano la transizione

A Rimini tre giorni per rispondere alla crisi geopoliticaRimini, 6 mar. (askanews) - L'attacco su Teheran risuona anche in fiera. KEY 2026, la kermesse internazionale...
Video News

In anteprima il trailer de “Il Vangelo di Giuda”, dal 2 aprile in sala

Il film di Giulio Base con Giancarlo Giannini e Rupert EverettRoma, 6 mar. (askanews) - In anteprima il trailer del film "Il Vangelo di Giuda"...
Video News

“Non restare in silenzio”, l’Unicef contro la violenza di genere

Campagna per l'8 marzo e rivolta in particolare agli adolescentiRoma, 6 mar. (askanews) - In occasione della Giornata Internazionale della Donna (l'8 marzo), l'Unicef Italia...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.