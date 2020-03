Stretto di Messina, tensioni a imbarco Villa San Giovanni

Tensione agli imbarcaderi di Villa San Giovanni, dove circa un centinaio di persone, di cui un buon numero di minori e una donna incinta, sono state bloccate ai controlli dei traghetti, senza potersi imbarcare per raggiungere la Sicilia. Le persone fermate nella cittadina calabrese sono rimaste tutta la notte a bordo delle loro auto in sosta nel piazzale Anas, nei pressi dello svincolo autostradale che conduce agli imbarchi per Messina. Le proteste dei viaggiatori bloccati hanno notevolmente rallentato anche alcuni Tir con generi alimentari e di prima necessità diretti sull’isola. Nella notte e in mattinata sono stati anche distribuiti pasti caldi alle persone bloccate.

