Striscia la Notizia, domani prima puntata: tapiro d’oro a Fiorello e De Filippi inviata

(Adnkronos) – Tapiro d’oro a Fiorello e Maria De Filippi inviata: sono due ‘pilastri’ della prima puntata di ‘Striscia la notizia – La voce della presenza’ che andrà in onda domani, giovedì 22 gennaio, in prima serata su Canale 5. Ezio Greggio ed Enzo Iacchetti, in uno studio completamente rinnovato, affiancati da sei veline e dalla band dal vivo diretta dal maestro Demo Morselli, conducono una puntata che si preannuncia ricca di novità, satira e inchieste. 

C’è molta attesa per il primo ‘Tapiro d’oro’ della stagione – per l’occasione personalizzato con strass e papillon – a Rosario Fiorello, arrivato al suo 28esimo riconoscimento di Striscia. Eccezionalmente nella prima puntata Maria De Filippi, insieme a Tina Cipollari e Giovannino, si cimenta nell’inedita veste di inviata del tg satirico.  

La missione del terzetto è quella di consegnare l’iconica ‘merdina’ di Striscia a chi parcheggia indebitamente l’auto nel posto riservato alle persone con disabilità. Ospiti d’eccezione in studio il campione del mondo Alessandro Del Piero, che si propone nei panni inediti del supereroe ‘Capitan Alex’, e la criminologa Roberta Bruzzone che, nello speciale ‘Striscia Criminale’, indaga su un presunto crimine di Greggio e Iacchetti. Per l’occasione, l’inviato Jimmy Ghione prova a far luce sulla vicenda intervistando la vittima, Valerio Merola. 

Il trasformista Dario Ballantini è in studio nei panni del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. E ancora, l’esperimento sociale di Valerio Staffelli sui maltrattamenti, sempre più spesso al centro della cronaca. Nel servizio, realizzato con telecamere nascoste, l’inviato immortala le reazioni delle persone comuni che assistono alla scena in cui un ragazzo rimprovera aspramente la mamma anziana. 

Spazio poi al servizio di Luca Abete sul fenomeno, molto diffuso nel Sud Italia, dei neomelodici che vengono invitati come beniamini dei bambini a esibirsi alle loro feste con canzoni che esaltano stili di vita criminali, inneggiano alla malavita e all’uso delle armi. Rajae Bezzaz parla di un rifugio per cani in provincia di Como dove non sono le persone a scegliere i cani, ma i cani a scegliere le persone che si prenderanno cura di loro. 

Giuseppe Longinotti, per le strade e nei locali di Milano, si propone come candidato sindaco della città e approfitta del suo ruolo per ottenere svariati favori. Il comico Cristiano Militello conduce live ‘Striscia il cartellone’.  

Rosaria Rollo presenta ‘I nuovi mostri’, storica rubrica sul meglio del peggio della tv. Non manca all’appello Barbascura X con un filmato tra scienza e comicità dedicato al mondo delle scimmie. Enrico Lucci, con l’inconfondibile stile che contraddistingue le sue interviste, interferisce con le celebrazioni per i 30 anni di Porta a Porta. E le sorprese, promette la redazione di ‘Striscia’, non finiscono qui.  

