Striscia la Notizia, la consegna del tapiro d’oro a Bianca Berlinguer | Video Mediaset

Bianca Berlinguer riceve il tapiro d’oro a Striscia La Notizia. La conduttrice e giornalista di #Cartabianca è “attapirata” per come la Rai e in particolare il direttore di Rai3 Franco di Mare ha epurato Mauro Corona dal suo programma e del canale.

Un’esclusione che non è piaciuta alla conduttrice. Proprio per questo motivo Valerio Staffelli l’ha raggiunta per consegnarle il tanto ambito tapiro d’oro.

Ecco il video Mediaset con la consegna del tapiro a Bianca Berlinguer.

