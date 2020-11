Striscia la Notizia, la consegna del tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic | Video Mediaset

Zlatan Ibrahimovic riceve il tapiro d’oro a Striscia La Notizia. Valerio Staffelli incontra il campione che sta vivendo un momento davvero difficile. Dall’infortunio alla coscia fino all diatriba con la EA Sports per via dell’utilizzo dei suoi diritti di immagine. Un periodo davvero no che ha portato Valerio Staffelli ad incontrare il campione svedese, attaccante del Milan, per consegnargli il tanto desiderato Tapiro d’oro.

Ecco il video Mediaset con la consegna del tapiro d’oro a Zlatan Ibrahimovic.

