Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Eleonora Daniele: la consegna | Video Mediaset

Valerio Staffelli, inviato di Striscia la Notizia, ha consegnato l’ambito tapiro d’oro ad Eleonora Daniele per quanto accaduto con Fedez e la moglie, Chiara Ferragni. Durante Storie Italiane la conduttrice ha infatti detto: “Sbaglio o da Chiara Ferragni non ho sentito dire nulla riguarda al Covid? Un’influencer come lei non dovrebbe avere una responsabilità sociale verso i giovani che la seguono?“. Fedez ha risposto sui social alla Daniele difendendo la moglie. Il rapper ha ricordato alla conduttrice la raccolta fondi milionaria per il reparto di terapia intensiva del San Raffaele, organizzata da lui e da sua moglie per realizzare. Ecco il video Mediaset con la consegna.

continua a leggere sul sito di riferimento