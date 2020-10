Striscia la Notizia, tapiro d’oro a Iconize: “Ho fatto una cosa molto grave, di cui mi pento” | Video Mediaset

Striscia la Notizia ha consegnato il tapiro d’oro all’influencer Marco Ferrero, meglio conosciuto come Iconize. Nel maggio scorso quest’ultimo raccontò di aver subito un’aggressione omofoba. Qualche giorno fa, nel salotto di Barbara d’Urso, però, Iconize è stato smascherato da Soleil. Visto il polverone che si è sollevato in tv e sui social Valerio Staffelli lo ha raggiunto da sua madre per la consegna dell’ambito premio. All’inviato di Striscia, Iconize ha però detto: “Ho sbagliato. Ho fatto una cosa molto grave, di cui mi pento. Spero di imparare dagli errori e di potermi riscattare. Chiedo scusa a tutti, ma sotto c’è tanto altro che prima o poi racconterò“. Il video Mediaset.

continua a leggere sul sito di riferimento