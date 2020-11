A Striscia la Notizia è stato consegnato il tapiro d’oro ad Andrea Iannone dopo la squalifica per doping. “Abbiamo fatto il possibile per evitare una sentenza così dura“. Queste le parole del motociclista squalificato per 4 anni dal Tribunale Arbitrale dello Sport. In attesa di capire se si potrà procedere con un ricorso, Iannone ha detto: “Cercherò di capire come essere utile alla Moto Gp“. Ecco il video Mediaset.

