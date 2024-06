studenti-aggrediti,-oggi-rete-degli-studenti-medi-e-unione-degli-universitari-scendono-in-piazza

Foto: instagram Rete degli Studenti Medi

ROMA – Al grido di ‘Mai più fascismi’, oggi alle 18 a Roma in Piazza Vittorio, si terrà la manifestazione organizzata da Rete degli studenti medi e Unione degli universitari a seguito dell’aggressione da parte di alcuni militanti del movimento di estrema destra Casapound.

COSA È SUCCESSO

Martedì pomeriggio due studenti della Rete sono stati aggrediti mentre rientravano a casa dopo la manifestazione delle opposizioni sull’autonomia differenziata. “Questo è solo l’ultimo episodio che si aggiunge alle aggressioni contro lɜ compagnɜ di Udu Torino e all’aggressione fuori dal liceo Michelangiolo di Firenze. I fatti emersi dall’inchiesta portata avanti da Fanpage ci testimoniano che la giovanile di Fratelli d’Italia ha un legame ancora stretto con gli ideali, i simboli e gli strumenti utilizzati dal regime fascista”, scrivono in un post su Instagram Rete degli studenti medi e Unione degli universitari.

“Non possiamo restare in silenzio: saremo in piazza per condannare ciò che è successo e per chiedere ancora una volta delle reali risposte al Governo. Non possiamo più tollerare che, di fronte al question time, si siano date risposte eversive provando a nascondere la reale faccia di Gioventù Nazionale”.

