Studenti di Catanzaro leggono fiabe online per i bambini in ‘quarantena’

L’emergenza coronavirus ha cambiato le abitudini degli studenti italiani, passati alla didattica a distanza che ha stravolto le regole precedenti soprattutto per i più piccoli. In provincia di Catanzaro è nato così il progetto che vede impegnati gli studenti del Liceo scientifico “Rita Levi Montalcini” di Sersale e i bambini delle scuole primarie e scuole dell’infanzia dei comuni di Sersale, Zagarise, Andali, Cerva, Cropani e Petronà. Gli studenti liceali, coordinati dalla professoressa Eleonora Pitari, hanno registrato in alcuni video la lettura delle favole di Gianni Rodari, nel centenario dalla nascita, animandole anche con foto e altre immagini, trasformando le lezioni dei bambini in momenti di curioso apprendimento.

