Studenti di Medicina in Albania, il Ministero chiarisce: “Pagheranno le stesse tasse di chi è iscritto a Roma”

ROMA – “Agli studenti che si iscrivono al Corso di Laurea in Medicina e Chirurgia presso la sede di Tirana di Tor Vergata per l’anno accademico 2025/2026 sarà applicata la medesima forma di tassazione universitaria dei loro colleghi iscritti nella sede di Roma dello stesso Ateneo”.

È quanto si legge in una nota del ministero dell’Università e della Ricerca.

“L’effettivo importo della tassa può essere calcolato selezionando la laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia con il simulatore presente al seguente link https://www-2023.studenti.uniroma2.it/it_it/simulatore-calcolo-tas se-e-contributi/. Tutte le informazioni relative agli adempimenti amministrativi relativi all’immatricolazione all’anno accademico 2025/2026 sono rinvenibili al seguente link https://www-2022.cdsmc.med.uniroma2.it/semestrefiltro/. Il link all’Università Tor Vergata: https://web.uniroma2.it/it/contenuto/semestre-filtro-20252026-cors o-di-laurea-in-medicina-e-chirurgia”, conclude la nota.
