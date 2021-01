AGI – Lezioni in aula nonostante i divieti imposti dalla pandemia. Accadeva in una scuola privata in Calabria. A scoprirlo sono stati i finanzieri del Gruppo di Lamezia Terme (Catanzaro) . I militari, con un vero e proprio blitz, hanno accertato, lo svolgimento di attività didattiche “in presenza” in una scuola professionale privata, nota per l’organizzazione di corsi di formazione, in palese violazione degli obblighi imposti dalla normativa nazionale e regionale per prevenire e contrastare la diffusione pandemica.

Le Fiamme Gialle lametine, insospettite dall’insolito numero di persone che, quasi in contemporanea, nelle prime ore mattutine, entravano all’interno di un palazzo nel quartiere Nicastro,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Studenti in aula nonostante il divieto, blitz in una scuola privata in Calabria proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento