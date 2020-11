Studenti universitari fuori sede, la Basilicata stanzia nuovi fondi

POTENZA (ITALPRESS) – Per consentire l’erogazione del contributo alle 726 domande ammesse per la “Concessione di contributi economici a studenti universitari fuori sede per l’anno accademico 2019/2020 a seguito dell’emergenza epidemiologica da Covid-19” ma non finanziate per mancanza di fondi, la Giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore Francesco Cupparo (Attività produttive-Istruzione-Formazione) ha approvato una delibera per una spesa di 800 mila euro. La nuova delibera si aggiunge alla precedente di introduzione dell’Avviso Pubblico che prevedeva una spesa di 1 milione 800 mila euro e che ha consentito l’erogazione di contributi a 2.683 domande presentate.

“Abbiamo tenuto fede all’impegno assunto nei giorni scorsi – commenta l’assessore Cupparo – nei confronti di famiglie e studenti,

