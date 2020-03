Studio Sila: per il lavoro, investire nel welfare di relazione

In attesa della 5a edizione del Welfare Index PMI 2020, abbiamo incontrato alcune delle realtà che si sono contraddistinte come Welfare Champion nell’edizione 2019. Intervista a Tommaso Sila, titolare di Studio Sila, realtà di tredici dipendenti specializzata nella Consulenza del Lavoro a Brescia per Aziende e Cittadini.

La vostra realtà imprenditoriale in che modo investe sui propri dipendenti (benefit, assistenza, smartworking)?

Studio Sila investe nel welfare in moltissime forme: utilizziamo lo smart working, flessibilità oraria e i flexible benefit utilizzabili tramite un plafond welfare molto ampio. Abbiamo inoltre convenzioni con soggetti terzi in campo salute e acquisti.

