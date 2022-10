StudioNews riparte da FieraCavalli2022

Dal 3 al 6 novembre, in diretta alle ore 12.30, tante novità

Roma, 31 ott. (askanews) – Ai nastri di partenza la seconda edizione di StudioNews. L’approfondimento giornalistico nato dalla collaborazione tra StudioNews e AskaNews, inaugura un nuovo ciclo di puntate per la nuova stagione, sotto l’attenta regia di Alessandro Castagna. Puntata speciale condotta da Patrizia Barsotti e Andrea Iannuzzi, giovedì 3 novembre alle ore 12:00, in diretta da Verona, teatro della 124a edizione di FieraCavalli, la kermesse di riferimento internazionale per tutti gli appassionati di sport equestri. Per tutta la durata dell’esposizione, che culmina nella gara di Coppa del Mondo di Salto Ostacoli Longines FEI Jumping World CupTM, ogni giorno dal padiglione di Arena Fise, in diretta sui social di AskaNews, Fise e StudioNews, racconteremo nel dettaglio, con l’ausilio di numerosi ospiti, tutti i progetti legati alle iniziative della Federazione Italiana Sport Equestri e alle novità di questa edizione di FieraCavalli 2022. Un occhio alla sostenibilità, puntando l’accento sul valore sociale degli sport equestri, quando questi diventano occasione di reinserimento sociale per detenuti ed ex detenuti o declinati come ippoterapia, rivolta in particolare a bambini e ragazzi con spettro autistico. Grande novità a partire dalla stagione 2023 ma di cui verrà dato un assaggio proprio in questa speciale occasione, il nuovo format “StudioGreenNews”, a cura di Donatella Damato, e condotto da Patrizia Barsotti e Patrizia Landini (giornalista e Direttrice delle testate Altrostile e ViaVaiTv). Un viaggio attraverso l’Italia Ecosostenibile: storie di Imprenditori, Innovatori, Visionari. Tanti i protagonisti che sperimentano ecologia e creatività, credono nell’economia circolare e rispettano l’ambiente. Idee e progetti ri-Evoluzionari da raccontare volti al rispetto della nostra casa comune: la Terra. Tutte le puntate di StudioNews sono anche in live-blogging su Twitter: https://twitter.com/StudioNews2 continua a leggere sul sito di riferimento