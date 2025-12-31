mercoledì, 31 Dicembre , 25

Da Ilaria Sula alla riapertura delle indagini su caso Garlasco, i fatti di cronaca del 2025

(Adnkronos) - Dalla riapertura delle indagini sull'omicidio di...

“Ripugnante chi nega la pace”, il testo integrale del discorso di Mattarella

(Adnkronos) - Pace, Repubblica, giovani, ma anche legalità....

Meloni chiama Mattarella: “Orgogliosi della nostra storia”

(Adnkronos) - Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni,...

“Grazie presidente”, le reazioni della politica al discorso di Mattarella

(Adnkronos) - "Grazie presidente". Dopo il discorso di...
stufa-difettosa,-bimbo-di-3-anni-muore-intossicato-da-monossido
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – Un bambino di tre anni è morto a Calvagese della Riviera, in frazione Carzago, per intossicazione da monossido di carbonio. Dai primi accertamenti, riporta Il giornale di Brescia, la causa sarebbe il malfunzionamento di una stufa nell’abitazione di una famiglia pachistana. Presenti in casa la mamma di 30 anni e i due figli di 5 e 3 anni: i primi due trasportati all’ospedale Poliambulanza, per il più piccolo invece non c’è stato nulla da fare, nonostante i prolungati tentativi di rianimazione del personale del 118 intervenuto sul posto. Sono in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica di quanto accaduto. 

