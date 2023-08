Stupri Caivano, De Luca: Caivano è l’inferno in terra

“Noi unica istituzione che ha fatto da supplente ad altre”

Napoli, 29 ago. (askanews) – “Caivano è l’inferno in terra, ma questo lo sapevamo da quando hanno scaraventato dall’ultimo piano la piccola Fortuna dopo averla violentata e dopo aver prodotto video pedopornografici. Ma anche allora, passata la prima ondata di emozioni, per questo non ho voluto neanche parlarne in questi giorni, sono scomparsi tutti”. Così il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, a margine di una conferenza stampa a Napoli, parlando dello stupro di gruppo al Parco Verde di Caivano.

“Personalmente sono stato in silenzio alcuni giorni per non unirmi al coro delle solidarietà penose che sono diventate per me insopportabili – ha continuato il governatore -. Avremo domani mattina un incontro con il commissario di governo del comune di Caivano, con i dirigenti scolastici per mettere a punto un ulteriore programma di intervento su Caivano. Noi come regione Campania che siamo un’istituzione che ha fatto da supplente ad altre istituzioni che non hanno fatto quello che è di loro competenza. Le due istituzioni competenti su Caivano sono il comune e il governo nazionale dal punto di vista della sicurezza”.