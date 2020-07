Su Autostrade braccio di ferro nella maggioranza: tutte le opzioni sul tavolo, Cdm nella notte

AGI – Si preannuncia un Cdm infuocato questa sera: sul tavolo del governo c’è il dossier Autostrade per l’Italia. Una disputa quella tra esecutivo e la società della famiglia Benetton che va avanti da quasi due anni, dal 14 agosto data del crollo del Ponte Morandi, e che vede posizioni differenti nei partiti della maggioranza giallorossa. Il tutto si aprirà con l’informativa del premier, Giuseppe Conte, poi ci saranno le relazioni della ministra delle Infrastrutture e Trasporti Paola De Micheli e del ministro dell’Economia, Roberto Gualtieri. Al termine, il dibattito “politico” tra le forze in campo. Vediamo quali sono le ipotesi in campo:

L’accordo tra le parti

L’accordo tra governo e Benetton prevede una discesa nell’azionariato di Aspi da parte di Atlantia (oggi ha l’88%) attraverso un aumento di capitale da 3 miliardi che permetterebbe l’ingresso di Cdp e F2i e la diluizione della holding al di sotto del 50%.

