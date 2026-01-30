venerdì, 30 Gennaio , 26

Pamela Mastropietro, la mamma: “Non smetto di cercare la verità”

(Adnkronos) - "Ci sono ancora tante domande senza...

Pazienti Bpco: “Riacutizzazione paura più grande, agevolare accesso a specialista”

(Adnkronos) - "Il bisogno principale dei pazienti affetti...

Proteste contro l’Ice in Minnesota, arrestato il giornalista Don Lemon

(Adnkronos) - Il giornalista Don Lemon, ex conduttore...

Sequestrato per “lottizzazione abusiva” il Quattro Passi, 3 stelle Michelin scelto da Bezos per il matrimonio

(Adnkronos) - Sigilli al 'Quattro passi' della famiglia...
su-crc-arriva-in-onda-“the-mask”
Su CRC arriva in onda “The mask”

Su CRC arriva in onda “The mask”

NewsSu CRC arriva in onda “The mask”
Redazione-web
Di Redazione-web

Al via sabato 7 febbraio il nuovo talk show condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi

Un occhio su Napoli e sull’Italia per andare “oltre le maschere”

Grande attesa per il debutto di “The mask” il nuovo talk show radio televisivo di CRC (canale 84 DT e 100.500 FM) condotto da Lorenzo Crea ed Enzo Agliardi, che prenderà il via il 7 febbraio e andrà in onda in diretta ogni sabato dalle ore 10 alle 11.

C’è molta curiosità sul titolo della trasmissione: perché The mask? Lo spiega Lorenzo Crea al quale è venuta l’idea del format e del titolo: “Si dice da sempre che Napoli è un palcoscenico e che su questo proscenio ciascuno di noi indossa una maschera. Questo non è necessariamente un male, perché a volte la maschera serve anche per coprire le nostre fragilità e inquietudini. Questo vale per tutti: professionisti, politici, imprenditori, personalità dello spettacolo, semplici cittadini. Quello che vogliamo fare, con questa trasmissione, è andare oltre la maschera. Ringrazio gli amici Salvatore Isaia e Umberto Russo, editore e direttore dell’emittente, con i quali da tanti anni c’è un rapporto di stima e affetto”.

“The mask” sarà quindi un programma di approfondimento giornalistico che assumerà toni a volte provocatori e a volte ironici, senza però mai perdere di vista il grande comun denominatore: Napoli e le sue mille sfaccettature.

“Con ‘The mask’ – dichiara il direttore di CRC Umberto Russo – si arricchisce ulteriormente il nostro palinsesto radiotelevisivo, che non vuole parlare solo di calcio ma di tutto ciò che fa notizia con leggerezza e professionalità. Un contenitore che guarderà con attenzione ai fatti della città di Napoli e dell’intera regione analizzandone pregi e difetti. Un programma nuovo che sono certo accenderà ancora di più i riflettori sui ‘mille colori’ della città“.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.