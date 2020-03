Su DS 3 Crossback guida autonoma di terzo livello

Arriva su DS 3 Crossback la guida autonoma di terzo livello. In maniera autonoma, anche per lunghi tratti, come ad esempio in autostrada, il sistema DS Drive Assist di terzo livello gestisce autonomamente la guida. Il conducente non può comunque mai lasciare il volante, se non per pochi secondi, a seguito dei quali il sistema invita il conducente a riprendere la guida e disattiva i sistemi di assistenza alla guida, proprio per scongiurare eventuali pericoli dovuti a distrazione di chi si trova a bordo. Il concetto di guida autonoma su DS 3 Crossback viene declinato in tre distinti livelli, che hanno il compito di soddisfare differenti gradi di autonomia.

