Su Fox News Trump accusa Biden di usare droghe

AGI – Fox News trasmetterà un’intervista nelle prossime ore in cui il presidente Usa, Donald Trump, accusa il suo rivale nella corsa alla Casa Bianca, il democratico Joe Biden, di assumere droghe per migliorare le prestazioni. “Penso che ci siano probabilmente – forse – droghe coinvolte”, dice Trump, intervistato da Jeanine Pirro, negli estratti anticipati dal Guardian.

“Questo è quello che sento. Voglio dire, forse si tratta di droghe. Non so come puoi passare dall’essere così mediocre che non riesci nemmeno a tirare fuori una frase … “. Il riferimento è ai primi dibattiti per le primarie democratiche,

