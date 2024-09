Su Instagram arrivano gli account protetti per adolescenti

Contenuti limitati e chat controllate dai genitori

Roma, 17 set. (askanews) – Arrivano gli account Instagram Teen, con protezioni integrate, che si attivano automaticamente. I profili per adolescenti, fa sapere Meta, limitano chi può contattare i ragazzi in chat e garantiscono contenuti visibili sulla piattaforma adatti alla giovane età.Con i nuovi profili, potranno essere taggati o menzionati solo dalle persone che seguono e verrà attivata automaticamente la versione piu restrittiva della funzione anti-bullismo, in modo che parole e frasi offensive vengano filtrate. I minori di 16 anni avranno bisogno del permesso dei genitori per modificare la protezione e renderla meno restrittiva.Più sicurezza per i ragazzi, più tranquillità per i genitori, recita lo spot di lancio. I nuovi account saranno operativi entro 60 giorni in Stati Uniti, Regno Unito, Canada e Australia, fa sapere Meta, in Europa, Italia inclusa, poco più avanti.Se lo desiderano, inoltre, i genitori potranno sapere con chi chattano i figli, anche se non potranno leggere i messaggi. E per bloccare l’accesso al social ai ragazzi durante la notte o in determinati periodi di tempo basterà un clic.