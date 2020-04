Su Italia 1 torna The O.C e archivia Ieneyeh. Nuovo orario anche per la prima serata del canale

ItaliaUno fa un nuovo cambio di programmazione. A metà di questa settimana, infatti, in palinsesto spunta l’atteso ritorno della serie tv The O.C, mentre Mediaset manda in archivio, di sicuro per ora, il programma Ieneyeh.

The O.C, la serie torna in tv su Italia 1

Come annunciato dalla stessa Mediaset, la serie The O.C. torna ufficialmente in tv nel preserale di Italia 1. Dal prossimo giovedì 23 aprile 2020, infatti, sulla rete diretta da Laura Casarotto andranno di nuovo in onda tutti i 27 episodi della prima stagione.

Il rinnovato appuntamento con le vicende di Ryan, Marissa, Seth e Summer è dunque con due puntate a sera, ri-trasmesse dal “Biscione” nella fascia oraria di programmazione compresa tra le ore 19.00 e le 20.40, sabato e domenica inclusi.

Si comincia, com’è ovvio che sia, dall’indimenticabile sigla “California” e dal rivedere in tv i primi due episodi: “Orange County” e “Il nascondiglio perfetto”, quelli in cui Ryan (Benjamin Mckenzie) ruba una macchina e Kirsten (Kelly Rowan) vuole cacciarlo di casa.

Ma una volta terminata la prima stagione su Italia 1, ci si sposta sul canale “rosa” di Mediaset. A partire dal 5 maggio, infatti, le restanti tre stagioni della serie cult continueranno ad andare in onda su La5, il martedì sera in prima serata.

Italia 1, il ritorno in tv di The O.C archivia Ieneyeh

Il ritorno in tv di The O.C archivia un altro programma – appuntamento fisso di Italia 1: Ieneyeh, trasmissione la cui programmazione termina ufficialmente mercoledì 22 aprile 2020.

Lo show ripropone-va spezzoni di vecchie puntate de Le Iene e ora “sparisce” dal palinsesto; partito in sordina lo scorso martedì 7 gennaio, gli ultimi appuntamenti trasmessi hanno ottenuto ascolti intorno al 2-3% di share e 500-700.000 spettatori medi.

Nuovo orario per la prima serata del canale

La serie The O.C che torna in palinsesto va anche di pari passo con un’altra novità per il canale “giovane” di Mediaset: l’allungamento del preserale, sino alle ore 20.40, fa di fatto slittare l’inizio della prima serata, che passa dalle 21.15 al nuovo orario delle 21.30.

