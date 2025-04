su-rai3,-radio2-e-raiplay-il-“concertone”-del-primo-maggio

Roma, 28 apr. (askanews) – Appuntamenti istituzionali, ampi spazi informativi e la lunga diretta del tradizionale concerto da Piazza San Giovanni in Laterano a Roma per celebrare la Festa dei Lavoratori con una maratona di musica, impegno e spettacolo. “Uniti per un lavoro sicuro” è lo slogan scelto dai Sindacati per questo 1° Maggio, dedicato al tema della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro. I segretari generali saranno presenti in tre diverse manifestazioni che si svolgeranno a Roma (intervento del segretario generale CGIL Maurizio Landini), a Casteldaccia in provincia di Palermo (Intervento della segretaria generale CISL Daniela Fumarola) e a Montemurlo in provincia di Prato (intervento del segretario generale UIL Pierpaolo Bombardieri). Le tre diverse località sono state scelte in ricordo dei tragici infortuni verificatisi in alcuni siti di quei territori e divenuti, poi, per certi aspetti, un simbolo del dramma delle morti sul lavoro.

Si comincia su Rai 3 dove, dalle 12 alle 13 sarà trasmessa in diretta, a cura del Tg3, la manifestazione unitaria dei sindacati confederali che si svolgerà rispettivamente e contemporaneamente dalle piazze di Roma, Casteldaccia (PA) e Montemurlo (PO) sui temi del Primo Maggio 2025 con gli interventi dei leader sindacali e le voci del corteo. Anche Rai News darà ampia copertura alle varie iniziative previste su tutto il territorio nazionale. In particolare, seguirà in diretta, con ampie finestre sul canale televisivo, le manifestazioni organizzate dai sindacati: a Roma con il segretario generale della Cgil, a Casteldaccia con il segretario generale della Cisl e a Prato con il segretario generale della Uil. Nel pomeriggio filo diretto con il Concerto di Piazza San Giovanni. Ospiti in studio e inviati animeranno la diretta con spazi dedicati alla musica e alle interviste con gli artisti che si alterneranno sul palco. Il Concerto verrà anche trasmesso integralmente in streaming sul sito web www.rainews.rai.it. Il Giornale Radio Rai seguirà come sempre il Primo Maggio sia nella parte musicale che negli appuntamenti sindacali. A seguire il Concertone con servizi e collegamenti nelle varie edizioni del GR, ma anche nei programmi di Rai Radio1 per tutto l’arco della giornata, ci sarà l’inviata Marcella Sullo. Invece i giornalisti dell’economico seguiranno i leader sindacali nei loro interventi programmati nei luoghi scelti da Cgil, Cisl e Uil.

Sulla piattaforma RaiPlay il Concertone sarà integralmente visibile in diretta. Inoltre, le clip di tutte le esibizioni musicali, dei momenti più emozionanti e delle interviste realizzate nel backstage, saranno pubblicate in tempo reale. Anche le altre testate televisive e radiofoniche proporranno spazi e approfondimenti sui temi del lavoro e sulle manifestazioni che si svolgeranno in tutta Italia. Poi, la lunga diretta dedicata al Concerto del Primo Maggio, promosso da Cgil, Cisl e Uil e giunto alla 35ma edizione, organizzato da iCompany, con la direzione artistica di Massimo Bonelli e la regia di Fabrizio Guttuso Alaimo. Un appuntamento che dal 1990 raduna a Piazza San Giovanni decine di artisti e migliaia di spettatori per uno degli eventi musicali più seguiti dal pubblico. Quasi nove ore di musica ma anche il tema dei diritti, come da tradizione.

Saranno Ermal Meta, Noemi e BigMama a condurre il Concertone, ai quali si affiancherà per una serie di incursioni il professore star dei social Vincenzo Schettini, che sarà trasmesso da Rai 3, RaiPlay, Rai Italia e Rai Radio2 dalle 15 a mezzanotte. Su RaiPlay Sound, oltre alla diretta radiofonica, sarà possibile riascoltare il Concertone on demand. Sulla piattaforma radio, inoltre, saranno presenti tantissimi contenuti Original e documentari a tema.

Su Rai 3 si parte con l’anteprima (dalle 15.15 alle 16.30), poi con la prima parte del concerto (dalle 16.30 alle 19), la seconda parte (dalle 20 alle 21) e si conclude con la terza parte (dalle 21.05 alle 24.15).

La lineup del Primo Maggio di Roma attraversa generazioni e generi diversi che si intrecciano, creando un mosaico sonoro che riflette l’Italia di oggi, uno spaccato autentico e contemporaneo della nuova scena d’autore italiana, in cui convivono anime pop, elettroniche, urban, cantautorali e rock. Sul palco, in ordine alfabetico: Achille Lauro, Alfa, Andrea Cerrato, Anna and Vulkan, Anna Carol, Anna Castiglia, Arisa, Bambole di Pezza, Brunori Sas, Carl Brave, Centomilacarie, Dente, Ele A, Elodie, Eugenio in Via di Gioia, Federica Abbate, Franco126, Fulminacci, Gabry Ponte, Gaia, Gazzelle, Ghali, Giglio, Giorgia, Giorgio Poi, Giulia Mei, i Benvegnù, Il Mago del Gelato, Joan Thiele, Legno & Gio Evan, Leo Gassmann, Luchè, Lucio Corsi, Mimì, Mondo Marcio, Orchestraccia ft. Mundial, Patagarri, Pierdavide Carone, Rocco Hunt, Senhit, Serena Brancale, Shablo con special guests, The Kolors, Tredici Pietro.