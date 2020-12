Su RaiPlay da venerdì 18 dicembre sarà disponibile “Mental”, una nuova serie tv dedicata agli adolescenti

Su RaiPlay da venerdì 18 dicembre sarà disponibile “Mental”, una nuova serie tv sui problemi degli adolescenti. Scritta dall’ autrice Laura Grimaldi assieme a Pietro Seghetti, conterrà otto episodi da venticinque minuti.

Mental, la serie tv sugli adolescenti in arrivo dal 18 dicembre su RaiPlay

Sulla piattaforma streaming della Rai, RaiPlay, arriva la serie tv Mental, dal 18 dicembre. I giovani sempre più rapiti dai social si avvicinano in modo spontaneo alla tv in streaming che seguono direttamente dal pc o dal cellulare, ignorando di fatto la televisione. RaiPlay quindi prova ad agganciare questa fetta di pubblico mandando online una serie tv che ha come protagonisti degli adolescenti che vivono le difficoltà della vita.

Mental, di cosa parla? Trama

Nel reparto psichiatrico dell’ospedale Argo, si snodano le storie di quattro adolescenti in bilico tra equilibrio e follia. Nella struttura cercano di superare le loro difficoltà e i disagi che li opprimono. Ma chi sono questi ragazzi?

La schizofrenica Nico,

L’autolesionista Emma,

Il borderline Michele,

Il bipolare Daniel.

Sono 4 adolescenti alle prese con le problematiche della vita che manifestano attraverso i loro disagi: credono che i dottori siano lontani dal loro mondo e che nessuno li capisca. Ma il loro rapporto è vero, intenso reale tra scontri e vere amicizie sempre in bilico tra momenti di euforia e ricadute, risate e paure, silenzi e musica.

RaiPlay, dunque, piattaforma multimediale della tv di Stato, si apre sempre più spesso ai giovani. Difatti non è la sola serie che arriverà sulla piattaforma. Dopo Mental sarà la volta di un’altra serie tv dal titolo Nudes, che avrà come tema portante lo scambio di immagini di nudo online: racconta la storia di 3 ragazzi che, in seguito alla divulgazione on line di immagini di nudo, vengono catapultati in una brutta realtà. Nudes, è composta di 10 episodi da 25 minuti. Elena Capparelli, la direttrice di RaiPlay, in merito alle fiction dichiara al Giornale: “Come servizio pubblico ci sembrava giusto fornire ai giovani delle narrazioni vicine a loro. Che li facessero riflettere senza semplificare e senza pontificare dall’alto. Queste serie lo fanno e con una modalità comunicativa che è loro vicina, e che magari nei canali tradizionali non trovano».

Mental: il cast della serie tv di RaiPlay

Protagonisti della serie tv Mental sono: Greta Esposito, Romano Reggiani, Federica Pagliaroli, Cosimo Longo, Anna Bellato, Gianluca Gobbi, Simone Liberati, Marco Cocci, Martina Bonan.

