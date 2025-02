Su RaiPlay un documentario sulla storia della breakdance

‘Breaking: dalla strada alle Olimpiadi’, di Fabrizio Silvestri

Roma, 12 feb. (askanews) – In esclusiva su RaiPlay il documentario che racconta la storia umana e artistica della breakdance, seguendo il suo percorso dalla nascita nel Bronx fino all’esordio olimpico a Parigi 2024. Un film di Fabrizio Silvestri, prodotto da TwentySix srl per Rai Documentari. “Breaking: dalla strada alle Olimpiadi” è un’odissea visiva che cattura lo spirito selvaggio e l’energia travolgente della breakdance, un viaggio epico dalle sue umili origini nelle strade al palcoscenico olimpico!

Il film ci immerge nel cuore pulsante della cultura hip-hop, presentandoci i leggendari B-Boy e B-Girl che hanno plasmato la storia di questo movimento. Figure mitiche come DJ Jad (Articolo 31), DJ Enzo, Michele D’Anca (Casino Royale) e la pionieristica fly girl italiana Rudy Cavallo condividono la scena con la nuova generazione di talenti: Simone Arasi (B-Boy Jet Lag), Cristian Bilardi (B-Boy Mowgly), Chiara Ceseri (B-Girl Spider Girl), Alessandra Chillemi (B-Girl Alessandrina), Antilai Sandrini (la straordinaria B-Girl Anti!) e Alessio Signore (B-Boy Snap), i sei membri della squadra nazionale FIDESM di Breaking. Al loro fianco, coach e preparatori atletici, la presidente FIDESM Laura Lunetta, il presidente del CONI Giovanni Malagò, i coreografi Angelo Madonia e Francesca Marafioti, i B-Boys Plos e Snook, organizzatore dell’evento “Check The Style” a L’Aquila.

Filmati d’archivio che riportano in vita i pionieri della breakdance si intrecciano con le acrobazie mozzafiato dei ballerini contemporanei. Un caleidoscopio di immagini che celebra la fusione di stili, culture e generazioni, un inno alla creatività e alla forza espressiva del corpo. Ma “Breaking: dalla strada alle Olimpiadi” è molto più di una semplice celebrazione atletica. È un’esplorazione profonda delle tematiche sociali e di genere, un potente racconto di integrazione e di comunità, dove giovani di diverse etnie e identità si uniscono, si sfidano e si sostengono a vicenda nel magico cerchio della breakdance.

E poi c’è lei: Antilai Sandrini, B-Girl Anti, la prima e unica B-Girl italiana a partecipare alle Olimpiadi di Parigi 2024! Il documentario ci accompagna nel suo viaggio intimo, ricco di emozioni contrastanti: l’eccitazione dell’attesa, l’ansia della competizione, la paura del fallimento e anche la delusione. Un’esperienza intensa e toccante, che ci avvicina alla sua umanità e alla sua determinazione.

“Breaking: dalla strada alle Olimpiadi”, prodotto da TwentySix srl per Rai Documentari, è firmato da Fabrizio Silvestri (scrittura e regia), in collaborazione con Cristina Monaco, Domenico Raimondi (aiuto regia), Bruno Cascio (fotografia, David di Donatello con “Padre e figlio” del 1994, per la regia di Pasquale Pozzessere), Piero Perilli (montaggio), Giovanni Luciano Paris (produttore Rai); musiche originali composte dai fratelli Perrini.

“Breaking: dalla strada alle Olimpiadi” è un’opera che, oltre a celebrare la breakdance, ci ispira a inseguire i nostri sogni con passione, coraggio e determinazione. Il documentario è un’esclusiva RaiPlay e da marzo su Rai 3.