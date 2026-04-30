su-sky-arte-due-documentari-degli-studenti-di-luiss-business-school

Presentato a “Dall’aula al set” anche progetto di fine Master “Giulia”

Roma, 30 apr. (askanews) – Alla seconda edizione di “Luiss Business School Creative Productions: dall’aula al set” sono stati presentati i progetti audiovisivi realizzati dagli studenti e dalle studentesse del Master in Management delle Imprese Creative e Culturali, major in Art Management, Writing School for Cinema & Television e Gestione della Produzione Cinematografica e Televisiva della Luiss Business School.Il progetto, che per l’edizione 2026 si avvale della partnership con Sky, ha visto gli studenti e le studentesse di questi percorsi ideare, progettare e realizzare due documentari, “SA.L.A.D. – San Lorenzo Art District”, sul grande distretto artistico spontaneo nato nel quartiere romano di San Lorenzo, e “Ultramoderni”, che racconta la nascita di un’associazione culturale (La Conventicola degli Ultramoderni) di varietà e burlesque (sempre a San Lorenzo), prodotti da Luiss Business School con la collaborazione di Nikada Film e Indaco Studios. La Luiss Business School si riconferma laboratorio avanzato di formazione e sperimentazione: “Noi abbiamo come scuola un nostro modus operandi che è quello del fare, poi quando questo fare si arricchisce con delle partnership straordinarie come quelle di Sky ovviamente è tutto più ‘ingaggiante’ per i nostri studenti – ha spiegato Luca Pirolo Associate Dean for Multi-Hub strategy e Head of Specialized Masters Luiss Business School. I Master della Scuola permettono ai partecipanti di confrontarsi con tutte le fasi dello sviluppo di un progetto audiovisivo, dall’ideazione alla produzione, fino alla distribuzione. La collaborazione con partner di primo piano come Sky Italia rappresenta un elemento chiave di questo percorso: “Andranno in onda su Sky Arte il 3 e 5 maggio, siamo contenti di arricchire la nostra offerat per i n ostri abbonati con due prodotti effettivamente unici, non soltanto per il racconto che ne fanno ma anche per come sono stati realizzati”, ha rivelato Omar Schillaci, Director Sky Content Factory e vice-direttore di Sky Tg24.Presentato inoltre Giulia, il progetto di fine Master che ha visto gli studenti cimentarsi con la scrittura e realizzazione del pilot di una serie TV.