Su Spotify Italy trionfano Olly, Fedez e Tony Effe: la classifica

BOLOGNA – Il più ascoltato è Olly, con il brano ‘Balorda nostalgia’, che ha totalizzato oltre due milioni di ascolti. Poi c’è Fedez con ‘Battito’, che si ferma poco sopra il 1.800.000. Il terzo artista in classifica, con 1.400.000 di ascolti, è Tony Effe con ‘Damme ‘na mano’. E segue Giogia, con ‘La cura per me’, con 1.250.000. La classifica dei brani più suonati su Spotify racconta una situazione diversa dalla classifica (provvisoria) uscita dalle prime due serate del festival di Sanremo. Se ieri sera i primi cinque artisti più votati in classifica (senza ordine di preferenza) sono stati Lucio Corsi, Fedez, Simone Cristicchi, Achille Lauro e Giorgia, tra questi artisti gli unici due in comune rispetto alle prime cinque posizioni su Spotify sono soltanto Fedez e Giorgia. Fedez ha ringraziato i fan in una storia su Instagram: “Sono senza parole grazie”. E anche Olly ha mostrato, in una storia, la volata che lo ha portato al primo posto in un solo giorno: ieri, infatti, la sua canzone era al 61esimo posto su Spotify e oggi invece è al primo.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Spotify Italia (@spotifyitaly)

Achille Lauro, che nella classifica di Sanremo è tra i primi cinque, su Spotify è al sesto posto. Ma su Spotify, tra i primi dieci, escono anche nomi che nella classifica della kermesse risultano più indietro: Rose Villain, Elodie, Bresh. Fanno capolino anche Irama e Shablo Gue, Joshua e Tormento.

LA CLASSIFICA DI SPOTIFY:

Olly – Balorda Nostalgia 2,069,611

Fedez – Battito 1,802,603

Tony Effe – Damme ‘Na Mano 1,496,961

Giorgia – La cura per me 1,250,901

Rose Villain – Fuorilegge 1,243,902

Achille Lauro – Incoscienti Giovani 1,234,056

Elodie – Dimenticarsi alle 7 1,105,722

Bresh – La tana del granchio 1,081,391

Shablo feat. Guè, Joshua & Tormento – La mia parola 1,004,932

Irama – Lentamente 963,623

Brunori Sas – L’albero delle noci 940,242

Francesca Michielin – Fango in Paradiso 864,614

Gaia – Chiamo io chiami tu 851,482

Coma_Cose – Cuoricini 847,422

Lucio Corsi – Volevo essere un duro 801,383

Simone Cristicchi – Quando sarai piccola 795,680

Rkomi – Il ritmo delle cose 783,757

Clara – Febre 734,322

Willie Peyote – Grazie ma no grazie 690,166

The Kolors – Tu con chi fai l’amore 686,506

Noemi – Se t’innamori muori 656,718

Rocco Hunt – Mille vote ancora 597,950

23 Joan Thiele – Eco 579,450

Sarah Toscano – Amarcord 569,977

Francesco Gabbani – Viva la vita 535,194

Serena Brancale – Anema e core 526,423

Modà – Non ti dimentico 517,420

Marcella Bella – Pelle diamante 315,283

Massimo Ranieri – Tra le mani un cuore 312,667

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it