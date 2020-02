Suarez: “Fabian è sulla buona strada per diventare un fuoriclasse, sarà un pilastro del Napoli”

Luisito Suarez, ex calciatore e pallone d’oro, è intervenuto nel corso di Radio Kiss Kiss Napoli per parlare di Fabian Ruiz e del suo possibile grande futuro.

LE PAROLE DI LUISITO SUAREZ

“Fabiàn è’ sulla strada giusta per diventare un fuoriclasse. Ha mostrato la qualità che serve per diventare un fuoriclasse, ma gli serve ancora tempo. Penso che possa diventare un bel giocatore, sarà una colonna del Napoli per il futuro”.

