Successo imprese italiane al Florida International Trade and Cultural Expo

Roma, 15 nov. (askanews) – Ad un mese esatto dalla conclusione della settima edizione del Fitce, il Florida International Trade and Cultural Expo, l’importante evento internazionale a cui hanno partecipato aziende di tutto il mondo ed autorevoli esperti del commercio internazionale, le imprese italiane raccolgono una grande fiducia commerciale per il protagonismo indiscusso registrato durante i lavori, con l’avvio di nuove opportunità commerciali con gli Stati Uniti d’America. Quest’anno sono state oltre 2.000 le realtà imprenditoriali, sia locali che internazionali che hanno partecipato ai lavori fieristici, coltivando un’opportunità unica di strutturare nuove sinergie commerciali e relazionarsi con numerosi leader governativi ed esperti dell’export contemporaneo provenienti da oltre 60 Paesi del nostro globo. Un grande riconoscimento è andato alla presenza italiana, poiché la “Italian Delegation Made in Italy” è stata la delegazione più importante presente in Florida, grazie all’immenso lavoro della società italiana M.Ro Business Cooperation & Innovation Center, presieduta dall’imprenditrice Romina Nicoletti, che ha accompagnato numerose imprese e mostrato un video messaggio della nota stilista italiana Anna Fendi, una delle donne di punta della moda, che ha presentato per il mercato americano una selezione di vini, vagliati con la preziosa collaborazione di Pino Tedesco e di esperti professionisti, scelti dalla Fendi per soddisfare anche i palati più esigenti del mercato statunitense. Dopo i saluti del Sindaco Michael Udine, del terzo Distretto della contea di Broward, la seconda contea più grande della Florida, è intervenuta Paola Isaac Baraya, Economic Development Specialist, nonché direttrice della Florida International Trade and Cultural Expo che ha presentato i lavori e ceduto la parola ad importanti autorità politiche degli stati americani. Hanno partecipato ai lavori, Alejandro Giammattei, il Presidente del Guatemala, Salvator Alejandro Cesar Nasralia Salum, Presidente dell’Honduras, Jorge Quinroga già Presidente della Bolivia e Marco Vinicio Cerezo, già presidente del Guatemala. Grazie al protagonismo della società M.Ro Business Cooperation & Innovation Center, numerose eccellenze italiane sono state presentate alle autorità politiche statunitensi, del centro e del sud America con la presenza di numerosi buyers. Guidate dall’imprenditrice Romina Nicoletti sono state esposte e descritte le realtà imprenditoriali italiane e le eccellenze made in Italy rappresentante dalle società Zuccastregata, un brand di abbigliamento per la casa, i bambini e gli adulti; il brand “Il Cerchio” di Sabrina Attiani, che propone capi di abbigliamento disegnati, lavorati e prodotti interamente in Italia; la “Boutique Italia” che raggruppa una serie di imprese legate al food and fashion made Italy per il mercato degli Usa; il marchio “Artwear” e la startup italo-irlandese HT Materials Science Limited (HTMS) che ha sviluppato una tecnologia in nano-trattamenti in grado di migliorare l’efficienza energetica e la capacità termica dei sistemi di riscaldamento e raffreddamento per strutture industriali e commerciali, come stabilimenti produttivi, uffici, ospedali e data center. Un prodotto rivoluzionario che migliora di circa il 15% la capacità di trasferimento del calore di un tipico sistema Heating Ventilation & Air Conditioning, riducendo il consumo di energia e le emissioni di carbonio, contribuendo nel contempo a raggiungere gli obiettivi climatici dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite. In occasione dei lavori, l’imprenditrice Romina Nicoletti ha dichiarato: “Portare primari brand italiani sul mercato americano ha rappresentato per me un grande traguardo professionale e l’inizio del nuovo progetto ITALIAN DELEGATION 2022. Sono sempre più convinta che bisogna iniziare a promuovere l’Italia nei diversi aspetti: economico, culturale, scientifico e tecnologico per contribuire a veicolare un’idea di ITALIA, i cui punti di forza tradizionali si affianchino all’innovazione, alla tecnologia, alla bellezza, qualità e sostenibilità del Made in Italy”.

L’importante sinergia avviata da Romina Nicoletti della M.Ro Business Cooperation & Innovation Center ha permesso di raccogliere un grande risultato anche per il prossimo appuntamento 2023 del Florida International Trade and Cultural Expo, ricevendo un plauso e un concreto apprezzamento dal Consolato Generale d’Italia a Miami, dal Console Cristiano Musillo e da Angelo Bocchi, direttore dell’Italian Trade Agency di Miami.

