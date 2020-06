Oltre il successo azzurro, ieri molto probabilmente avrà festeggiato anche lo staff della Rai. Questo perché la gara tra Napoli ed Inter, trasmessa appunto su Rai 1, ha conquistato 7.119.000 di spettatori pari al 32,3% di share. Poco meno rispetto a quanto visto lo scorso venerdì per Juventus–Milan, match in cui sono superati gli 8 milioni di spettatori.

IL SUCCESSO TELEVISIVO DI NAPOLI-INTER

Un successo incredibile che dimostra quanto il calcio sia mancato nelle case degli italiani. Oltre al fattore tecnico, avrà inciso soprattutto anche la grandissima rappresentanza di tifosi di Napoli ed Inter sparsi per tutta l’Italia. Il calcio in chiaro quindi continua a essere una delle scelte migliori per il telecomando degli italiani. Per la finale ci si aspetta un rialzo di questi numeri, considerando che due anni fa Milan–Juventus fece registrare addirittura 10 milioni di spettatori.

LE ULTIME SULLA FINALE DI COPPA ITALIA

La Lega Serie A, attraverso il proprio sito ufficiale, ha reso noto l’esito per il sorteggio relativo alla finale di Coppa Italia. Si è stabilito, pro forma, quale sarà la squadra di casa nell’ultima fase della competizione che si disputerà a Roma, mercoledì 17 giugno.

Il Napoli si è aggiudicato il sorteggio e sarà la squadra di casa per la gara che si giocherà alle ore 21.00 di mercoledì 17 giugno. L’Olimpico, ovviamente, resterà a porte chiuse per le disposizioni governative contro la diffusione del Coronavirus.

The post Successo televisivo per Napoli-Inter: oltre 7 milioni di spettatori appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento