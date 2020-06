ROMA (ITALPRESS) – “Anche adesso non dobbiamo rischiare di fare scorciatoie. La questione vera oggi del Mezzogiorno, anche ai fini del suo sviluppo imprenditoriale e industriale, è prendere atto che c’è un divario molto più grave di quello del Pil, il divario delle condizioni di cittadinanza e benessere diffuso tra le popolazioni”. Così Carlo Borgomeo, presidente della Fondazione con il Sud, nel corso di un incontro online organizzato per presentare il nuovo libro di Giuseppe De Rita “Il lungo Mezzogiorno. Interpretazione e narrazione. Antologia 1966-2020”, che per Borgomeo è “un lavoro molto interessante e utile anche in questa fase”.

“La crescita economica – ha spiegato Borgomeo – segue la formazione di un capitale sociale,

L’articolo Sud, Borgomeo “Coesione sociale premessa per lo sviluppo” proviene da Notiziedi.

