Sud, intesa Governo – BEI: più credito e investimenti

Obiettivo: finanziamento e sostegno degli investimenti connessi alla ZES Unica Mezzogiorno

A Naples, è stato firmato un accordo tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca Europea per gli Investimenti “finalizzato al finanziamento e al sostegno degli investimenti connessi alla ZES Unica Mezzogiorno”.

Secondo un comunicato, l’intesa è stata firmata alla presenza di Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, e Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti.

La nota continua affermando che “questo protocollo, di notevole importanza strategica, è finalizzato a stimolare, in collaborazione con il settore bancario, l’accesso al credito e altri strumenti finanziari per gli operatori pubblici e privati che desiderano investire nella zona della ZES Unica Mezzogiorno”.

“L’intesa con la Banca Europea per gli Investimenti segna un momento cruciale per rafforzare la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno e favorire nuovi investimenti nel Sud” ha affermato il sottosegretario Sbarra. “L’accordo faciliterà anche l’intensificazione del supporto tecnico per le amministrazioni pubbliche e l’ottimizzazione delle capacità di pianificazione strategica degli investimenti. Fondamentale sarà l’operato della task force congiunta tra il Dipartimento per il Sud e la BEI, la quale supervisionerà l’implementazione dell’accordo”.

“Con questa iniziativa – ha concluso il sottosegretario Sbarra – il Governo ribadisce il proprio contributo nel creare condizioni sempre più favorevoli alla crescita economica del Mezzogiorno, unendo risorse europee, nazionali e regionali per sostenere lo sviluppo e la competitività del Sud”.

Giovanni Lombardi Stronati