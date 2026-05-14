giovedì, 14 Maggio , 26

Energia, Pascale (Ordine ingegneri Milano): “Incrementare resilienza sistema”

(Adnkronos) - "Attraverso l'efficienza energetica del patrimonio edilizio...

Medicina, Oxilia (Lum): “Sorprende che i Neanderthal curassero i denti 59mila anni fa”

(Adnkronos) - Gli esseri umani preistorici di Neanderthal...

Rebuild 2026 chiude 12esima edizione, con Housing Remix nuova stagione politiche abitare

(Adnkronos) - Si è conclusa al centro congressi...

Giro d’Italia, Davide Ballerini vince in volata la sesta tappa. Eulalio sempre in rosa

(Adnkronos) - Davide Ballerini ha vinto in volata...
HomeNewsSud, intesa Governo – BEI: più credito e investimenti
sud,-intesa-governo-–-bei:-piu-credito-e-investimenti
Sud, intesa Governo – BEI: più credito e investimenti
News

Sud, intesa Governo – BEI: più credito e investimenti

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

Obiettivo: finanziamento e sostegno degli investimenti connessi alla ZES Unica Mezzogiorno

A Naples, è stato firmato un accordo tra il Dipartimento per il Sud della Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Banca Europea per gli Investimenti “finalizzato al finanziamento e al sostegno degli investimenti connessi alla ZES Unica Mezzogiorno”.

Secondo un comunicato, l’intesa è stata firmata alla presenza di Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega al Sud, e Gelsomina Vigliotti, vicepresidente della Banca Europea per gli Investimenti.

La nota continua affermando che “questo protocollo, di notevole importanza strategica, è finalizzato a stimolare, in collaborazione con il settore bancario, l’accesso al credito e altri strumenti finanziari per gli operatori pubblici e privati che desiderano investire nella zona della ZES Unica Mezzogiorno”.

“L’intesa con la Banca Europea per gli Investimenti segna un momento cruciale per rafforzare la Zona Economica Speciale del Mezzogiorno e favorire nuovi investimenti nel Sud” ha affermato il sottosegretario Sbarra. “L’accordo faciliterà anche l’intensificazione del supporto tecnico per le amministrazioni pubbliche e l’ottimizzazione delle capacità di pianificazione strategica degli investimenti. Fondamentale sarà l’operato della task force congiunta tra il Dipartimento per il Sud e la BEI, la quale supervisionerà l’implementazione dell’accordo”.

“Con questa iniziativa – ha concluso il sottosegretario Sbarra – il Governo ribadisce il proprio contributo nel creare condizioni sempre più favorevoli alla crescita economica del Mezzogiorno, unendo risorse europee, nazionali e regionali per sostenere lo sviluppo e la competitività del Sud”.

Giovanni Lombardi Stronati

Previous article
Bonavitacola: “WMD è la ‘vetrina’ tecnologica della Campania”

POST RECENTI

News

Bonavitacola: “WMD è la ‘vetrina’ tecnologica della Campania”

L’assessore regionale alle Attività produttive inaugura il WMD Event di Napoli alla Mostra d’Oltremare D’Aria: “Con WMD Lab, DAC e istituzioni tavolo permanente tra multinazionali e...
News

Confederazioni PMI: prorogare i versamenti fiscali 2026

“Poco tempo dopo differimento rilascio applicativo al 15 maggio” Confartigianato, CNA, Casartigiani, Confcommercio e Confesercenti hanno inviato una lettera congiunta al ministro dell’Economia e delle Finanze,...
News

Borgo Orefici riparte tra tradizione, futuro e legalità

Il Distretto orafo campano promuove il rilancio del quartiere attraverso una forte sinergia tra imprenditori e istituzioni Napoli – Si è tenuta ieri, ospite della Lepre...
News

Il Prefetto di Napoli traccia il futuro del capoluogo partenopeo

Intervista a MattinaLive su Canale 8: “Sviluppo, legalità e inclusione sociale” “Napoli è una città che da 2500 anni resiste e si rialza. Ha nel suo...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.